Premio Andersen, arrivate oltre 800 fiabe inedite

SESTRI LEVANTE – Sono più di 800 le fiabe inedite arrivate da tutta Italia e dall’estero per il 55° Premio Andersen – Baia delle Favole, il concorso letterario dedicato alle favole inedite organizzato e promosso dal Comune di Sestri Levante e da Mediaterraneo Servizi. I vincitori verranno premiati dalla giuria, presieduta da Lidia Ravera, l’11 giugno all’Andersen Festival.

L’edizione 2022 sarà la prima in cui l’Andersen Festival, prodotto interamente da Mediaterraneo servizi, si svilupperà su diverse settimane, proponendo spettacoli e occasioni di incontro dal 3 al 19 giugno e non solo nei classici quattro giorni. Le opere sono arrivate da tutte le regioni d’Italia e da diversi Stati esteri. Come da tradizione, mantiene il primato la categoria degli Adulti con oltre 300 opere e altrettante complessivamente da Piccini, Bambini e Ragazzi. Spiccano poi, non solo per la loro recente creazione ma anche per la partecipazione, la categoria degli Scrittori Professionisti e quella degli Illustratori. Infine, sono diverse anche le fiabe in inglese e in arabo.

“Il Premio Andersen-Baia delle Favole – dichiara Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante – da 55 anni è uno dei nostri appuntamenti più amati e partecipati. Lo manteniamo vivo e vitale di anno in anno, anche offrendo occasioni di incontro e arricchimento come è successo con la seconda edizione dei webinar gratuiti di scrittura, seguiti da migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero”.



