Premio De Sanctis Letteratura a Terrinoni, Trevi e Craveri

Condividi l'articolo

ROMA – I vincitori del Premio De Sanctis per la Letteratura 2022 sono: Enrico Terrinoni per ‘Su tutti i vivi e i morti. Joyce a Roma’ (Feltrinelli), riconoscimento speciale della giuria; Emanuele Trevi per l’introduzione a Cesare Garboli, ‘Trenta poesie famigliari di Giovanni Pascoli’ (Quodlibet), riconoscimento per il saggio breve e Benedetta Craveri per ‘La contessa’ (Adelphi), premio per la letteratura.

Il Premio ‘Libro dimenticato da ristampare’ è l’opera ‘Idea della Russia’ di G.A. Borgese. Consegnata la targa della Presidenza della Repubblica a Francesco De Sanctis.

Il Premio De Sanctis per la Letteratura, riconoscimento annuale rivolto alle eccellenze della letteratura italiana ed internazionale, si pone l’obiettivo di individuare testi innovativi sia da un punto di vista tecnico che di contenuto. La premiazione si è svolta mercoledì 25 maggio nella residenza di Stato di Villa Doria Pamphilj in una serata condotta dalla giornalista Ilaria Gaspari. Erano presenti all’iniziativa, che ha il patrocinio della Rai, il presidente della Fondazione, Francesco De Sanctis, la ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni e il direttore generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Maeci, Pasquale Terracciano.

Il Premio, che quest’anno ha ottenuto l’adesione del Presidente della Repubblica, è stato assegnato da una giuria composta da Giorgio Ficara (presidente), Nadia Fusini, Elisabetta Rasy, Raffaele Manica, Massimo Onofri, Raffaello Palumbo Mosca e Giacomo Marramao. Sul palco, a consegnare le medaglie, c’erano il direttore generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali del MiC Mario Turetta, l’attrice Isabella Ferrari e l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro, consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte