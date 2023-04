Premio Elsa Morante 2023 per la Musica a Francesco Sarcina

Condividi l'articolo

E’ Francesco Sarcina, solista e frontman de Le Vibrazioni e autore del libro ‘Nel mezzo’, il vincitore del Premio Elsa Morante per la Musica 2023. Il riconoscimento va a Sarcina “per la personalità musicale poliedrica e la produzione cantautoriale pregnante, espressa da una delle voci più seducenti e interessanti del panorama italiano” dice la motivazione.

La giuria, presieduta da Dacia Maraini, è composta da: Francesco Cevasco, Vincenzo Colimoro, Roberto Faenza, David Morante, Gianna Nannini, Antonio Parlati, Teresa Triscari e Tiuna Notarbartolo. Il Premio Elsa Morante 2023 sarà celebrato l’11 maggio all’Auditorium della Rai di Napoli, condotto dall’attore Alessandro Incerto con Tiuna Notarbartolo, direttrice dell’evento. Sarà possibile seguire la kermesse attraverso gli speciali di Rai Cultura e Rai Italia, e grazie alla diretta streaming sul sito dell’Ufficio Stampa della Rai www.ufficiostampa.rai.it.

Tra i vincitori finora annunciati del Premio Elsa Morante 2023: per la sezione Cinema, ‘Nostalgia’ di Mario Martone con Francesco Di Leva e il produttore della Mad Entertainment Luciano Stella. Per la sezione ‘Ragazzi Fantasy’, Elisabetta Gnone con la saga ‘Fairy Oak (Salani). Per la categoria ‘Ragazzi Esperienze’ Vincenzo Schettini con ‘La fisica che ci piace’ (Mondadori Electa) e per il Premio Elsa Morante Ragazzi per il Sociale, Mattia Villardita con ‘Io e Spiderman’ (Salani). Il riconoscimento per la Musica negli anni è andato, tra gli altri, a Gianna Nannini, a Mogol, a Max Gazzè, Ornella Vanoni e David Zard. (ANSA).



