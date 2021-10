Premio europeo dei vignettisti al disegno ‘Eu and Belarus’

Condividi l'articolo









BRUXELLES – Grazie alla vignetta “Eu and Belarus” pubblicata sul quotidiano Trouw, il fumettista olandese Tom Janssen si aggiudica la seconda edizione dell’European Cartoon Award, il premio istituito dall’European Press Prize in collaborazione con lo Studio Europa Maastricht.

L’opera del vincitore è stata selezionata tra quasi 300 proposte, provenienti da 28 paesi, europei e non tra i finalisti anche l’illustratore italiano Marco De Angelis. “I fumettisti sono una specie in via di estinzione: devono fare i conti con crescenti resistenze, censure e persino minacce e violenze. Il loro spazio si sta restringendo, sia nelle pubblicazioni disponibili sia nei temi che possono affrontare”, afferma il direttore del Premio per la stampa europea Thomas van Neerbos.

“Nelle nostre altre scelte principali abbiamo voluto che la giuria riflettesse anche sull’enorme storia politica che si sta svolgendo in Bielorussia e sulla realtà politica di come l’Europa si impegna con ciò che è appena oltre i suoi confini, e per sottolineare l’importanza della libertà del media e le minacce violente che la stampa deve affrontare”, ha spiegato il presidente della giuria del premio, l’illustratrice Janet Anderson.

