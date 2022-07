Premio Letture Alta Voce a Ardone, Spinelli, Vecchini e Sualzo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 LUG – Sono stati annunciati i vincitori

dell’edizione 2022 del Premio LaAV-Letture ad Alta Voce. Per la

categoria “Libro dell’anno LaAV” ha vinto Viola Ardone con ‘Olivia Denaro’ (Einaudi, 2021), già vincitrice nel 2020 con ‘Il

treno dei bambini’; per la categoria “Infanzia” si è aggiudicato

il primo posto Jerry Spinelli con ‘Posso essere tutto’

(Carmelozampa, 2020) per la categoria “Teen” invece il più

votato è stato ‘Le parole possono tutto’ di Silvia Vecchini e

Sualzo (Il Castoro, 2021).

A decretare i vincitori sono stati nella “13esima Giornata

nazionale LaAV”, che si è svolta in presenza ad Arezzo, i

volontari e le volontarie del movimento LaAV, la rete nazionale

di lettori che da oltre 13 anni promuove la lettura ad alta voce

come strumento di inclusione sociale, capace di creare

condizioni di benessere in tutti gli ambiti della società

civile, riconoscendosi nel motto “Io leggo per gli altri”.

Nei mesi scorsi la giuria tecnica del premio LaAV aveva

individuato le terzine finaliste tra più di 60 titoli, candidati

dai quasi 800 volontari che in oltre 50 circoli distribuiti in

tutta Italia leggono ogni settimana per adulti e bambini.

Istituito nel 2014, il Premo LaAV è dedicato alle pubblicazioni

più recenti che rispondono a criteri di qualità narrativa, ma

che si prestano anche ad essere lette ad alta voce. Ogni circolo

sceglie e indica, tra tutto ciò che ha veicolato nell’anno, i

libri belli e che “fanno bene”. La terzina dei finalisti viene

poi definita dalla giuria tecnica e infine la parola ripassa ai

volontari che, votando, scelgono i vincitori di ogni sezione.

Nel 2020 sono state introdotte nel premio le categorie “infanzia” e “Teen”.

Il movimento LaAV -Letture ad Alta Voce è stato fondato ad

Arezzo nel 2009 da Federico Batini, docente di Pedagogia

Sperimentale dell’Università di Perugia, per portare le storie e

la lettura in tutti i luoghi di disagio, difficoltà, solitudine.

I lettori volontari di LaAV sono persone dai 7 ai 90 anni, di

diversa estrazione e diverso livello di istruzione. (ANSA).



