Premio Mastercard Letteratura 2020

Poche cose sono intime e universali quanto una grande opera letteraria. Poche cose hanno la sua potenza.

Il Premio Mastercard Letteratura e il Premio Mastercard Letteratura Esordienti si propongono di essere vicini in Italia a chi ha la passione per la narrativa, offrendo un riconoscimento ai libri più significativi della stagione. Il premio verrà assegnato in diretta streaming alle 14 su ANSA.IT

‘Il nostro impegno sarà inoltre di offrire agli scrittori la possibilità di donare un aiuto concreto, oltre a quello delle proprie parole, a chi ne ha più bisogno’ spiegano gli organizzatori.

