Premio Strega, cinquina in diretta streaming il 9 giugno

Cinquina in diretta streaming, il 9 giugno, con scrutinio senza pubblico ma con gli autori candidati presenti, per il Premio Strega 2020. A causa dell’emergenza sanitaria, per la prima volta nella sua storia il più ambito riconoscimento letterario italiano, sceglierà tra i dodici candidati i cinque autori in gara per la vittoria, a porte chiuse. La diretta sarà sul sito di Rai Cultura (www.raicultura.it) e su quello del Premio Strega (www.premiostrega.it) a partire dalle ore 18.30, dalla Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Adriano dove i candidati saranno intervistati da Loredana Lipperini, scrittrice e giornalista di Radio3. I giurati potranno esprimere il loro voto unicamente per via telematica entro le ore 13 del 9 giugno. In apertura verrà annunciato, dal presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, anche il vincitore del Premio Strega Giovani 2020, proclamato sin dalla prima edizione nel 2014 a Palazzo Montecitorio. Il Premio è assegnato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni di 58 scuole secondarie superiori distribuite in 11 regioni italiane e 3 città all’estero (Berlino, Bruxelles, Parigi). Concorrono a ottenere il riconoscimento i dodici libri candidati al Premio Strega. In questa settima edizione i giovani giurati hanno incontrato gli autori attraverso una piattaforma online, ospiti dell’associazione di scrittrici e scrittori Piccoli Maestri. Il Premio Strega Giovani assegna un voto collettivo valido per l’elezione sia della cinquina dei finalisti sia del vincitore del Premio Strega. Sarà assegnato anche ‘Teen! Un premio alla scrittura’ di BPER Banca destinato all’autrice o all’autore della migliore recensione di uno dei libri in concorso. La giuria del Premio Strega – composta dai 400 Amici della domenica, ai quali si aggiungono 200 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 20 Istituti italiani di cultura all’estero, 40 lettori forti selezionati da 20 librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, 20 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura (tra cui 15 circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma), per un totale di 660 aventi diritto – ha iniziato a votare dallo scorso 18 maggio. Tre i favoriti tra i dodici libri in gara: ‘Il colibrì’ (la Nave di Teseo) di Sandro Veronesi, già vincitore del Premio Strega nel 2009 con ‘Caos Calmo’, ‘La misura del tempo’ (Einaudi) di Gianrico Carofiglio e Gian Arturo Ferrari con ‘Ragazzo italiano’, con cui Feltrinelli ritorna al premio dopo anni di assenza. Ma salgono anche le quotazioni di Valeria Parrella con ‘Almarina’ (Einaudi), proposto da Nicola Lagioia, che se entrasse in cinquina con Carofiglio porterebbe Einaudi ad avere in corsa due autori. E ci sono anche due scrittrici Bompiani Silvia Ballestra con ‘La nuova stagione’ e Marta Barone con ‘Città sommersa’ che hanno buone chance. A contendersi la cinquina sono poi: Jonathan Bazzi con ‘Febbre’ (Fandango Libri), Alessio Forgione con Giovanissimi (NN Editore), Giuseppe Lupo con ‘Breve storia del mio silenzio’ (Marsilio), Daniele Mencarelli con ‘Tutto chiede salvezza’ (Mondadori), Remo Rapino con ‘Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio’ (Minimum Fax) e Gian Mario Villalta con ‘L’apprendista’ (SEM). Difficile dire chi avrà la meglio fra loro, ma sicuramente si prefigura un’edizione combattuta. La serata finale sarà il 2 luglio e come di consueto al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma, di solito è affollato da 1.500 persone, con lo scrutinio dei voti in diretta su Rai3 e gli autori della cinquina presenti. Resta l’incognita pubblico. Ai finalisti sarà assegnato anche un riconoscimento speciale di BPER Banca, una scultura dedicata alla scrittura e alla lettura, che ha visto coinvolte in un concorso 20 Accademie di Belle Arti e premiato la studentessa Sofia Felice. Inoltre, questa edizione del Premio vede la nascita della collaborazione con Roma Lazio Film Commission e del progetto L’Immagine stregata – schermi e storie. Il primo incontro aperto al pubblico si terrà come di consueto a Benevento, la città del Liquore Strega, il 19 giugno. Gli autori saranno poi a San Benedetto del Tronto il 20 giugno, a Cervo, per la settima edizione di Cervo ti Strega, il 21 giugno e a Parma, Capitale italiana della cultura 2020/2021, il 22 giugno.

