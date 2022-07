Premio Viareggio Repaci, Silvia Ronchey vince per Saggistica

VIAREGGIO – La giuria del Premio letterario Viareggio-Rèpaci, 93/a edizione, presieduta dal giornalista, saggista e storico Paolo Mieli, annuncia l’assegnazione del Premio per la Saggistica a Silvia Ronchey con il suo ‘L’ultima immagine’ edito da Rizzoli Libri Il premio le verrà consegnato nel corso della serata finale domenica 31 luglio 2022 in piazza Maria Luisa a Viareggio (Lucca). Enrico Terrinoni con ‘Su tutti i vivi e i morti. Joyce a Roma’, edito da Feltrinelli e Vincenzo Trione con ‘Artivismo’, edito da Einaudi riceveranno il riconoscimento ‘Giuria-Viareggio’.

Silvia Ronchey è docente ordinaria di Civiltà bizantina all’Università di RomaTre. L’incontro con James Hillman, in particolare, ha dato origine a una duratura collaborazione che si è espressa, oltre che nelle interviste televisive, nei due libri-dialogo ‘L’anima del mondo’ e ‘Il piacere di pensare’, entrambi Rizzoli.



