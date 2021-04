Prende il via un nuovo progetto editoriale 2021 tutto made in Romagna su Lepida Tv , Sky e Web: “Salus2u”

Salute e benessere declinati al naturale con i consigli pratici di esperti del settore

saranno le tematiche protagoniste.

‘’Salus2u’’ il nuovo progetto editoriale tutto “made in Romagna” ideato e condotto da Sabrina

Sgalaberna (giornalista) assieme a Cristina Minzoni (erborista) e Bruno Checcoli (imprenditore)

titolari di Clorofilla Erboristeria bio di Lugo di Romagna, prende vita venerdì 30 aprile h 19.30 in

prima battuta su Lepida Tv con replica sabato 1maggio h 17.00 su Sport2u.tv (player del sito

sportivo nazionale OASPORT.it)

Il titolo nasce dal tema portante della nuova trasmissione (salus) unito al richiamo della web tv(2u).

Si parlerà di benessere sostenibile e quotidiano; prevenzione misurata, personale e poco invasiva

praticabile tutti i giorni, fornendo anche piccoli pratici ed innocui consigli e/o accorgimenti per

raggiungere il nostro benessere ‘’personale’’ quotidiano, coadiuvati nell’argomentazione da esperti

e professionisti del settore.

Ogni puntata avrà una pianta diversa come filo conduttore, ammirabile anche nella sua viva

bellezza direttamente “in campo” grazie a Sauro Biffi, direttore del Giardino delle Erbe officinali di

Casola Valsenio.

Il focus ogni volta sarà su un argomento d’attualità, grazie all’ esperienza dei due co-conduttori fissi

e dell’erborista Cristina Minzoni, a diretto contatto col pubblico ogni giorno. Inoltre in ogni puntata

si alterneranno diversi ospiti e figure di consulenza attiva tra cui omeopati, naturopati; biologi,

cristalloterapia, auricologia, riflessologia, ed altri esperti accreditati del settore che saranno capaci

di consigliare alcune delle strade possibili per la cura di sé stessi, senza essere sostituti della

medicina tradizionale. Poi dulcis in fundo, a chiusura di ogni puntata una chicca letteraria curata da

Bruno Checcoli e poi tante sorprese che ancora non sveliamo.

La prima puntata di "Salus2u” avrà come filo conduttore la pianta del BIANCOSPINO,

ammirabile anche in pieno campo grazie al collegamento col Giardino delle Erbe Officinali di

Casola Valsenio. L’ospite sarà Cristina Barattoni, operatrice olistica che spiegherà come gestire

ansia ed insonnia utilizzando alcuni punti di agopuntura in automassaggio. Infine la presentazione

della rubrica dedicata alla lettura consigliata vedrà come protagonista il "Benessere totale" di

Joseph Pizzorno.

Ricordiamo che ‘’Salus2u’’andrà in onda ogni venerdì h 19.30 su ch 118 di Lepida Tv e ch 518 di

Sky ed ogni sabato h 17.00 su Sport2u.tv, poi on demand.