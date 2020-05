Ho fatto la mia prima uscita, nelle regole, dopo una lunga quarantena. Felice di vedere persone che si riprendono in qualche modo la vita e di vedere l’entusiasmo degli operatori che preparano la stagione. Molte le mascherine a distanza che con gli occhi trasmettono civiltà, ma non mancano gli spavaldi: “io sono io e faccio come mi pare”. Siate cauti anche voi, siate responsabili, siate civili. Riziero Santi