Pres. Provincia Rimini, Riziero Santi: ”RIAPRE LO SPORTELLO INFORMATIVO PROVINCIALE PER L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO”

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico riapre lo “Sportello territoriale” messo in campo dal progetto Scegliere Attivamente che con la regia della Provincia di Rimini, grazie al concorso di partner istituzionali e del mondo economico e sociale, attua il “Piano di azione triennale territoriale per l’orientamento e il successo formativo”.

Possono rivolgersi allo Sportello studenti, ma anche genitori e insegnanti che hanno bisogno di informazioni, ascolto, orientamento alle scelte formative e professionali e motivazione.

Alla riapertura, dopo la pausa estiva, lo Sportello sarà ancora più accessibile e facilmente fruibile per l’utenza: su appuntamento in ufficio o presso le scuole (nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza), sui dispositivi online (skype, messenger, meet, team, etc).

“Abbiamo inaugurato lo Sportello nel marzo 2019 – commenta il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi – ed esso fornisce un servizio gratuito di orientamento prezioso, grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna, che ha già aiutato oltre un centinaio di studenti. In un momento così complesso come quello che stiamo vivendo, tutti impegnati quotidianamente senza sosta per la riapertura della scuola penso che la ripresa anche di questo fondamentale servizio sia un bel segnale da parte del nostro sistema formativo.”