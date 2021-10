Presentata serie A donne, Fabris “vera eccellenza”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 01 OTT – Alla vigilia della 26/a edizione

della Supercoppa, che vedrà in campo a Modena l’Imoco Conegliano

e l’Igor Gorgonzola Novara, il Museo ‘Enzo Ferrari’ ha ospitato

la presentazione dei campionati di serie A di pallavolo

femminile, alla presenza anche delle azzurre campionesse

d’Europa. La serie A1 prenderà il via il 10 ottobre prossimo con

14 squadre partecipanti e al termine delle 26 giornate le prime

otto prenderanno parte ai play off, con le finali scudetto in

programma a maggio, mentre le ultime due classificate

retrocederanno in A2. “Abbiamo scelto questa location proprio perché siamo riusciti

a mantenere un livello d’eccellenza nonostante tutto – ha detto

il n.1 della Lega, Mauro Fabris -. Ora è necessario che il

Governo faccia la sua parte: servono i ristori, a partire dalla

defiscalizzazione delle sponsorizzazioni sportive, e la

riapertura totale dei palazzetti, senza più limitazioni

insensate – Queste campionesse – ha proseguito rivolto alle

atlete di tutte le squadre, presenti e in collegamento video –

dimostrano che si è costruito un modello organizzativo vincente,

le stelle straniere vengono da noi perché a detta loro il nostro

è il miglior campionato che si possa trovare”.

La stagione 2021-22 godrà di grande visibilità – è stato

sottolineato nella presentazione – grazie all’accordo tra la

Lega serie A femminile e Volleyball World, che porterà i match

del campionato di A1 e A2 in tutto il mondo in live streaming su

VBTV, mentre al tradizionale match del sabato in prima serata su

Rai Sport si aggiungerà la gara della domenica sera su Sky Sport

Arena. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte