Presentati a Reggio Emilia nuovi episodi serie Pinocchio

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 22 APR – Presentati a Reggio Emilia i nuovi

episodi de ‘Il Villaggio Incantato di Pinocchio’, serie di

animazione targata Palomar e ON Kids and Family in coproduzione

con ZDF & ZDF Enterprises, adattamento dell’opera di Carlo

Collodi, in una coproduzione europea che coinvolge la tv

pubblica italiana, francese e tedesca in onda in anteprima

assoluta sulla Rai.

Le 26 puntate saranno trasmesse dal 2 maggio su Rai Yoyo e

in anteprima internazionale da oggi su RaiPlay in occasione

della presentazione al centro Loris Malaguzzi casa della

Fondazione Reggio Children e del celebre metodo d’insegnamento ‘Reggio Approach’, con la quale Palomar – che si è stanziata nel

vicino nuovo Parco Innovazione – ha collaborato per la

realizzazione della serie nel nuovo studio d’animazione.

All’evento ha partecipato, tra gli altri, il presidente della

Regione, Stefano Bonaccini. “Sempre più case produttrici

decidono di girare in Emilia-Romagna – ha sottolineato – per i

servizi e le opportunità offerte dal nostro territorio, o

scelgono la nostra regione per insediare strutture importanti,

come ha fatto Palomar a Reggio Emilia. Oggi – ha concluso – è

per noi motivo di orgoglio che il primo prodotto di animazione

targato Palomar sia stato realizzato da professionisti in Europa

e Asia e, per l’Italia, proprio nel nuovo studio di Reggio

Emilia”.

La serie tratta dal capolavoro di Collodi, “è stata

l’occasione per promuovere l’attività sul territorio e dare vita

a una produzione totalmente europea, grazie a un ambiente di

lavoro moderno e alle alte professionalità presenti sul

territorio – ha ricordato Nicola Serra, Amministratore Delegato

di Palomar – Con la factory di Reggio Emilia siamo riusciti a

compiere il primo passo nell’animazione per dare continuità alle

attività produttive inaugurate con il film ‘Volevo nascondermi’

di Giorgio Diritti” ‘Il Villaggio incantato di Pinocchio’ è stata realizzato da

Palomar insieme alla francese Method Animation (ON Kids and

Family) e coprodotta da ZDF, in associazione con Mediawan Rights

e con la partecipazione di Rai Ragazzi, France Télévisions, ZDF

e ZDF Enterprises, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte