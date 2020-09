Presidente Lione, ‘Barcellona non può permettersi Depay’

(ANSA) – LIONE, 15 SET – Memphis Depay a un passo dal

Barcellona? Non è assolutamente così, almeno secondo il

presidente del Lione Jean-Michel Aulas. Con un tweet ha fatto

sapere che “il mio collega del Barcellona (Josep Bartomeu

n.d.r.) mi ha spiegato che il club risente della crisi

finanziaria innescata dal Covid, e che quindi non hanno la

possibilità di fare un’offerta per Memphis”.

Oggi intanto Depay, che il Lione valuta 30 milioni di euro, è

in panchina nella partita di Ligue 1 che la sua squadra disputa

sul campo del Montpellier. (ANSA).



