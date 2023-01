Presidenza svedese, vertice Ue-Zelensky si terrà in Ucraina

Condividi l'articolo

Il vertice tra Ue e il presidente Volodymyr Zelensky “si terrà il 3 febbraio in Ucraina”. E’ quanto ha confermato il rappresentante svedese presso l’Ue, Lard Danielsson, nel corso della presentazione delle priorità della presidenza di Stoccolma del semestre europeo.

Presentando alla stampa i temi chiave dei prossimi sei mesi Danielsson ha incluso tra le priorità il sostegno all’Ucraina e il tema della ricostruzione. Sul percorso dell’Ucraina per diventare membro dell’Unione il diplomatico svedese ha sottolineato: “Abbiamo il fortissimo desiderio dell’Ucraina di sfruttare ogni possibilità per avvicinarsi all’Unione europea in un senso più politico, e il tema sarà trattato nel vertice del 3 febbraio”.

