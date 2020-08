Preso al collo da agente: Questore, indagine interna

(ANSA) – VENEZIA, 12 AGO – La Questura di Vicenza ha avviato

un’indagine interna per valutare l’operato dell’agente che, per

bloccare un 21enne, poi arrestato per violenza e resistenza a

pubblico ufficiale, lo ha afferrato con una presa al collo. Lo

ha reso noto oggi il Questore di Vicenza Antonino Messineo che

ha riferito che si agirà “sulla scorta delle numerose

testimonianze raccolte e sui video, non solo quelli sui social e

degli amici del giovane, ma anche da altre fonti come le

telecamere di sicurezza”. “Nessuno dei miei uomini ha

comportamenti razzisti – ha sottolineato – C’è l’uso della forza

ma non della violenza gratuita” (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte