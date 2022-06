Condividi l'articolo

Cresce il pressing degli iscritti e dei deputati e senatori M5s su Giuseppe Conte per uscire dal governo e mantenere eventualmente l’appoggio esterno. Lo si sottolinea in ambienti qualificati del M5s che, tra l’altro, non vedono all’orizzonte faccia a faccia tra il leader pentastellato ed il premier Mario Draghi.

Agenzia ANSA Il premier torna a Roma in anticipo, il leader 5s da Mattarella. Telefonata tesa tra il Draghi e Conte che si era detto sconcertato sulle voci di una sua richiesta a Grillo di rimuoverlo: “Grave che si intrometta”. Palazzo Chigi: ‘Questa richiesta non è mai stata fatta’. (ANSA)

—

