Pressing di Urso su Ita, calmierare prezzi Sicilia-Sardegna

Continua il pressing su Ita del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per migliorare il servizio per Sicilia e Sardegna. Bene l’incremento dei voli, è un primo riscontro ma ancora insufficiente, fanno sapere fonti del Mimit.

Serve una pianificazione più attenta, non ci può essere una risposta emergenziale a fronte delle legittime proteste, serve più impegno anche per calmierare i prezzi che non possono salire vertiginosamente.

“È un fatto scandaloso, – ha detto il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani – esiste un ‘cartello’ tra le due compagnie Ita, a capitale pubblico, e Ryanair, che servono la Sicilia, un monopolio a due in forza del quale i prezzi sono schizzati. Lunedì, e non siamo ancora a Natale, chi parte dalla Sicilia, Palermo o Catania, per Roma

andata e ritorno spende oltre mille euro, mentre chi parte da

Roma per Milano ne paga circa 200. Una situazione di mercato

anomala che abbiamo denunciato, per questa ragione ci stiamo

rivolgendo all’Antitrust”.

