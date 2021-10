Pressioni a sindaca, Gip ordina distruzione intercettazioni

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 25 OTT – Le intercettazioni disposte

nell’inchiesta sulla cosiddetta ‘Colata di Idice’ e le presunte

pressioni alla sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti

sono irrilevanti, né esiste altro motivo per conservarle, a

cinque anni dall’archiviazione, e per questo vanno tutte

distrutte. Lo ha stabilito il Gip del tribunale di Bologna

Domenico Truppa, accogliendo la richiesta della Procura,

condivisa dalle difese delle sette persone che all’epoca vennero

indagate e poi, a dicembre 2016, archiviate.

Il Gip concorda con la valutazione di irrilevanza data dalla

Procura che con il procuratore aggiunto Morena Plazzi aveva

sottolineato che si trattava di registrazioni con i commenti

agli sviluppi delle indagini riportati dai media. Questo, per il

giudice, “non è stato seriamente posto in discussione dalla

difesa di Isabella Conti, che pur avendo avuto ampia conoscenza

del procedimento con diritto di accesso al fascicolo

processuale, non è stata in grado di evidenziare profili

specifici di rilevanza ulteriore delle conversazioni

intercettate per ipotetiche nuove iscrizioni a carico di altri

soggetti”.

All’epoca la vicenda creò polemiche nel centrosinistra perché

Conti, sindaca Pd che poi passò a Italia Viva, denunciò colleghi

di partito, esponenti delle coop e delle imprese per le presunte

pressioni subite dopo la decisione di bocciare un insediamento

edilizio. Nei mesi scorsi Conti si è candidata alle Primarie per

le Comunali a Bologna, vinte da Matteo Lepore. (ANSA).



