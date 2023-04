Presto a Trieste un Ufficio oggetti smarriti online

Condividi l'articolo

(di Micol Brusaferro) (ANSA) – TRIESTE, 08 APR – Il Comune di Trieste sarà tra i

primi in Italia a dotarsi di un sistema online dedicato agli

oggetti smarriti. Lo ha annunciato l’assessore comunale Michele

Lobianco, anticipando che il sistema entrerà in vigore prima

dell’estate. I numeri parlano chiaro: nel 2022 sono stati 1.309

gli oggetti depositati all’ ufficio preposto del Comune, ai

quali se ne aggiungono altri 265 rinvenuti nei primi due mesi

del 2023. Possono sembrare pochi ma il numero è alto

considerando le dimensioni della città, e lo spazio che occorre

per custodire i beni. Serve quindi velocizzare l’iter, per

evitare che occhiali, chiavi, zaini, telefonini, borse, restino

fermi troppo a lungo.

Il numero degli oggetti è cresciuto di recente nell’ufficio,

che dal 26 aprile 2022 accoglie anche ciò che è dimenticato

sugli autobus della Trieste Trasporti, oltre agli smarrimenti in

altre strutture pubbliche, come gli uffici postali.

“Abbiamo voluto un nuovo sistema per rendere tutto più

rapido, quando ormai molti servizi si sono digitalizzati. Le

persone potranno semplicemente cercare online gli oggetti persi

– spiega Lobianco – Resterà comunque attiva anche la possibilità

di recarsi sul posto”.

Dei 1.309 oggetti lasciati nel 2022, ne sono stati

riconsegnati 557, così come 112 dei 265 rinvenuti nel 2023. Ogni

mese tutto è pubblicizzato, mediante avviso con elenco annesso,

sull’ albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale e con

comunicati. Gli oggetti non reclamati, dopo un anno dall’ultimo

giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio, sono a

disposizione di chi li ha ritrovati. Da ritirare entro 90

giorni. Decorso questo termine, diventano proprietà della

amministrazione. Gli oggetti di valore vengono conservati in un

luogo idoneo e possono essere organizzate, ad esempio, aste

pubbliche. L’ultima risale a dicembre 2008. Ne saranno bandite

altre, probabilmente con modalità online.

Il denaro, decorso il termine, viene depositato in Tesoreria

comunale. Gli oggetti privi di valore sono invece conservati per

il termine regolamentato, poi dismessi o, se ben conservati o

utili donati. È il caso degli indumenti. (ANSA).



