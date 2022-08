Presunti abusi su figlia minore, arrestato a Reggio Emilia

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 02 AGO – Un uomo è stato arrestato a

Reggio Emilia dalla Polizia con l’accusa di violenza sessuale

aggravata nei confronti della figlia minorenne. A darne notizia

è la stampa locale che racconta come il Gip, Dario De Luca abbia

accolto le richieste della Procura, emettendo un’ordinanza di

custodia cautelare in carcere nei confronti del padre.

Secondo le ricostruzioni, la vicenda risale a un paio di

anni fa quando la ragazza aveva 17 anni e in un episodio quando

aveva già compiuto la maggiore età. Le indagini sono scattate

nel gennaio 2021 dopo la denuncia della madre che aveva raccolto

le confidenze della figlia. Per il giudice, dopo gli

accertamenti preliminari – dall’audizione della minore fino alla

perquisizione anche informatica nell’abitazione di famiglia –

sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza nei confronti

dell’uomo, disponendo l’arresto. Nell’interrogatorio di garanzia

l’uomo ha negato ogni addebito proclamandosi innocente. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte