Prete nega statua Madonna per processione, polemiche a Cremona

(ANSA) – CREMONA, 15 GIU – Potrebbe non tenersi, quest’anno,

la tradizionale processione dell’Assunta sul Po da Cremona a

Brancere. Motivo: la statua lignea della Madonna, che dal 1979

viene trasportata in barca dal capoluogo al paese rivierasco

scortata dagli equipaggi a remi, non verrà concessa dal parroco

che la custodisce, don Pierluigi Vei, alle società canottieri e

alle associazioni che solitamente organizzano quella che è di

fatto una grande festa di popolo.

Lo ha annunciato lo stesso sacerdote in una lettera, inviata

ai sindaci e ai referenti dei gruppi coinvolti, in cui spiega le

ragioni della sua scelta. Sintetizzando: la statua lignea, del

XVIII secolo, è fragile e potrebbe non reggere gli scossoni del

trasporto su su barca e le sollecitazioni del trasferimento a

spalla. Propone una soluzione alternativa, il parroco: la

realizzazione di una copia della statua in vetroresina, che però

costerebbe 8.200 euro, spesa che dovrebbero accollarsi le

associazioni.

Primi cittadini e gruppi sono sulle barricate: a ormai poco

più di un mese dall’evento di Ferragosto, giudicano la decisione “unilaterale” del parroco inaccettabile. Si stanno muovendo le

diplomazie: sindaci e Diocesi al tavolo per trovare una

soluzione che medi tra le posizioni. Vertice fissato la prossima

settimana. (ANSA).



