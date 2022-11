Prete sorpreso a spiare pallavoliste, vescovo chiede scusa

Condividi l'articolo

(ANSA) – CALTANISSETTA, 13 NOV – Il vescovo della Diocesi di

Caltanissetta Mario Russotto ha incontrato le pallavoliste della

Albaverde, e la loro presidente Oriana Mannella, per manifestare

la sua solidarietà dopo che un parroco è stato sorpreso dalle

forze dell’ordine mentre spiava gli spogliatoi del

PalaCannizzaro al termine degli allentamenti della squadra. E’

qui infatti che le ragazze si allenano e disputano le partite.

“Il vescovo Russotto – spiega Oriana Mannella – ha voluto

chiedere scusa a nome suo personale e di tutto l’ordine

sacerdotale per l’increscioso episodio che, è giusto

sottolinearlo, ha turbato parecchio le ragazze e le loro

famiglie oltre che la dirigenza e lo staff comunicazione

dell’Albaverde che hanno dovuto fare scudo nei confronti dei

mass media a livello nazionale e locale e di quanti singoli

cittadini con morbosa curiosità hanno cercato in tutti i modi di

carpire particolari e nominativi”.

“Devo essere sincera – è stato il commento alla fine

dell’incontro di Oriana Mannella – mi aspettavo una reazione da

parte della Curia e da credente ho apprezzato che sia stato il

Vescovo in persona a metterci la faccia manifestando, senza se e

senza ma, il suo dolore per una vicenda che da quello che ci ha

detto personalmente lo ha colpito particolarmente e di cui si è

amaramente vergognato”.

“Ho trovato una persona molto provata – ha continuato il

presidente dell’Albaverde – che si è spogliata del suo ruolo e

ha chiesto perdono senza accampare giustificazioni, manifestando

anche la volontà di incontrare i genitori dell’atleta minorenne

che fa parte del roster della squadra e che al momento del fatto

era presente negli spogliatoi”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte