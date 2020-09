Prete ucciso: Cei, cordoglio e vicinanza alla comunità

(ANSA) – ROMA, 15 SET – La Chiesa italiana esprime “cordoglio

e vicinanza alla comunità diocesana di Como per la morte di don

Roberto Malgesini, assassinato questa mattina alle prime luci

dell’alba. Preghiamo perché il Signore possa accoglierlo nel Suo

Regno, che don Roberto ha contribuito a costruire su questa

terra. Ci stringiamo accanto al vescovo Oscar Cantoni, facendo

sue le parole con le quali ha descritto don Roberto: ‘Un Santo

della porta accanto per la sua semplicità, per l’amorevolezza

con cui è andato in contro a tutti, per la stima che ha ricevuto

da tanta gente anche non credente o non cristiana, per l’aiuto

fraterno e solidale che ha voluto dare a tutti'”. (ANSA).



—

