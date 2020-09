Prete ucciso:feretro verso la Valtellina

(ANSA) – COMO , 17 SET – La salma di don Roberto

Malgesini, il prete assassinato a Como martedì scorso, è partita

questa mattina per la Valtellina, la zona della Lombardia dove

era nato e dove molto probabilmente si terranno i funerali. Il

sacerdote era infatti originario di Regoledo di Cosio (Sondrio),

dove vivono i genitori e i tre fratelli. Il trasporto in

Valtellina è avvenuto su richiesta esplicita dei familiari.

Questa mattina il feretro, sempre su richiesta dei parenti, ha

fatto una sosta davanti alla chiesa di San Rocco, dove il prete

viveva e dove è stato ucciso. Ad attenderla, fedeli e molti

senza tetto che il sacerdote aiutava in un clima di grande

commozione. (ANSA)

