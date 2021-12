PREVENDITA GARA RIMINI VS SASSO MARCONI

Condividi l'articolo





Il Rimini FC comunica che la prevendita dei tagliandi per la gara Rimini vs Sasso Marconi in programma mercoledì 22/12 alle ore 14:30, sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

PREVENDITE APERTE DA VENERDI 17/12 ore 10:00

Tabaccheria Pruccoli – viale Vespucci n. 69 – Rimini

Santarcangelo Eventi – viale Pascoli n. 22 – Santarcangelo di Romagna (RN)

ONLINE sul sito www.go2.it

STADIO “ROMEO NERI”

venerdì ore 10:00 – 12:00 e 17:00 – 19:00

sabato e domenica ore 9:00 – 11:00

lunedì e martedì ore 10:00 – 12:00 e 17:00 – 19:00

mercoledì ore 10:00 – 12:00 e 13:30 – 14:45, dopo le 14:45 la biglietteria dello stadio sarà CHIUSA

Si comunica che anche ai botteghini dello Stadio saranno applicati i diritti di prevendita

Per questa gara è prevista la PROMOZIONE Under 18 ad € 1,00 con 1 Accompagnatore a € 5,00 solo nel settore Distinti: valida da VENERDI 17/12 a MARTEDI 21/12

Il giorno della gara saranno applicati i prezzi ufficiali delle singole partite

Tagliandi Settore Ospiti

L’acquisto dei tagliandi per i TIFOSI OSPITI sarà possibile SOLO IN PREVENDITA da VENERDI 17/12 ore 14:00 a MARTEDI 21/12 ore 20:00 sul sito www.go2.it

PREZZO LATERALE OVEST OSPITI € 7,00 + prevendita (prezzo unico)

SI COMUNICA CHE IL GIORNO DELLA GARA ALLA BIGLIETTERIA NON SI POTRANNO ACQUISTARE TAGLIANDI PER IL SETTORE OSPITI.

Si ricorda che l’accesso allo stadio è consentito solo ai possessori del Super Green Pass ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

