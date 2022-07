Previsioni meteo: arriva l’ondata di caldo Africano in Italia, temperature record in Europa

Condividi l'articolo

Temperature in costante aumento per almeno una settimana, assenza di piogge, massime che tornano a galleggiare intorno ai 40°C con punte anche superiori. ? il quadro drammatico di un’Estate 2022 che vuol continuare il percorso intrapreso dal primo semestre, il più caldo della storia per l’Italia.

Meteo, in arrivo la più potente ondata di caldo del 2022

DA DOVE NASCE LA FASE CALDA E SICCITOSA

Ancora una volta il caldo arriva dall’Algeria con la spinta di correnti calde fin verso le Isole Britanniche: sono attesi 35/37°C anche a Londra se la traiettoria della massa d’aria seguirà quanto previsto. In questi giorni intanto le massime hanno raggiunto cifre ‘algerine’ anche in Portogallo e Spagna, e si va verso i 46°C: il picco poi colpirà la Francia, anche quella settentrionale, e dal weekend potrebbe raggiungere l’Inghilterra.

METEO IN ITALIA PER I PROSSIMI GIORNI.

Per quanto riguarda l’Italia avremo una nuova scaldata già da domani, poi il gran caldo potrebbe arrivare da Domenica per almeno 5 giorni: si prevede un’alta pressione decisamente forte, masse d’aria roventi e un intenso soleggiamento. A tutto ciò si aggiunge un mare molto caldo con valori fino a 28°C, tipici dei Caraibi.

Il mare caldo non permette alle temperature di scendere durante la notte ed influisce in modo sensibile anche sul clima delle zone interne: inoltre i terreni privati dell’umidità, dopo lunghi mesi di siccità, non assorbono il calore ma anzi lo intensificano. A questi ingredienti dobbiamo aggiungere anche il dramma neve: sulle nostre montagne ormai è fusa da settimane e non abbiamo il fondamentale effetto albedo; sarebbe fondamentale poter riflettere sulla neve i raggi infuocati del Solleone, ma ciò non è più possibile visto le nostre attuali ‘montagne verdi’.

COSA DICE IL METEOROLOGO: ‘IN FRANCIA TEMPERATURE SUPERIORI ANCHE DI 20°’

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, con tutti questi dati non può far altro che confermare una nuova ondata di caldo africano sull’Italia: la speranza è che il picco del caldo record si diriga un pò più a Nord, verso la Germania, e solo marginalmente colpisca il nostro settentrione. La traiettoria è in fase di definizione, comunque vada, le temperature toccheranno nuovamente i 40°C all’ombra e non sarà una piacevole sensazione. Per concludere ricordiamo i punti fondamentali di questa nuova ondata di caldo europea: in Francia si scriveranno nuovi record con temperature superiori anche di 15/20°C rispetto alla media climatica, così come in Germania. Un quadro esagerato che speriamo resti solo nelle mappe previsionali e che non si tramuti in giornate infernali per il nostro continente.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 13. Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Al Centro: bel tempo prevalente, più caldo. Al Sud: ampio soleggiamento.

Giovedì 14. Al Nord: soleggiato e caldo, rari temporali sulle Alpi orientali. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: bel tempo.

Venerdì 15. Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: soleggiato.

Tendenza. Nei giorni successivi tornerà ad affermarsi con maggiore vigore l’anticiclone africano. Temperature in costante aumento, più caldo specie al Centro-Nord

