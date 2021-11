Preziosi: “Nel nuovo Genoa non conterò più nulla”

Condividi l'articolo









(ANSA) – GENOVA, 16 NOV – “Non ho venduto per soldi, ma di

sicuro ho cercato di trovare quella società e quell’insieme di

persone che potessero assicurare il futuro del Genoa. La Holding

777 Partners può giocarsela con i primi, per capirci credo

abbiano un patrimonio maggiore di quello di Commisso”. Così

Enrico Preziosi ospite a Telenord, nella prima intervista da ex

presidente del Genoa, società che ha guidato per 18 anni e che

lunedì scorso ha ceduto alla holding americana 777 Partners.

Preziosi ha poi confermato l’addio totale: “Nel nuovo Genoa

non conterò più nulla, sarò rappresentante in Lega con potere di

voto. Resto nel Cda solo, ma per ragioni contrattuali”, e

ripercorso la propria storia al Genoa ammettendo gli errori.

“I tifosi sono molto legati ai risultati sportivi e negli

ultimi 4-5 anni gliene abbiamo date poche di soddisfazioni,

forse zero. Anzi, zero. Il fatto che qualcuno dica ‘Preziosi

vattene’ forse da tifoso avrei fatto la stessa cosa – ha

spiegato -. La contestazione è stata frutto di risultati che non

sono arrivati”. Svelando tra i tanti tecnici avuti quale sia il

suo preferito. “Gasperini per me è stato il migliore allenatore

in senso assoluto, l’unico col quale riuscivo a parlare di

calcio. Con gli altri, francamente, ho fatto molta fatica. Credo

sia uno dei migliori allenatori in Europa. L’ho consigliato una

sera a Percassi col quale siamo amici. Hanno avuto la fortuna e

la capacità di valorizzarlo”. (ANSA).



