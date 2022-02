Prezzi: allevatori in piazza a Piacenza, una mucca in corteo

Condividi l'articolo

Circa 250 allevatori della provincia di Piacenza hanno manifestato questa mattina davanti al Palazzo della Prefettura per chiedere al Governo misure urgenti per la situazione di grave difficoltà in cui versa il settore lattiero-caseario. Gli slogan dei manifestanti, che hanno portato davanti al palazzo anche “Giusta”, una mucca: “Non possiamo produrre in perdita”, “Il latte delle nostre mucche è la vostra colazione”, “Il latte non è acqua”, “Mungiamo le mucche, non gli allevatori”, “Senza stalle la montagna muore”.

Una mobilitazione che la Coldiretti ha attivato oggi in tutta Italia, da Nord a Sud, con agricoltori e allevatori scesi in piazza dalle campagne. In Emilia Romagna l’evento si è svolto a Piacenza.

“In piazza – ha spiegato il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – oltre a presentare le richieste che avanziamo al Governo, vogliamo innanzitutto comunicare la sofferenza dei nostri allevatori alla cittadinanza cui distribuiamo latte e monoporzioni di yogurt e grana padano, produzioni di eccellenza che valorizzano il nostro territorio, sul fronte economico, occupazionale, culturale, sociale e anche paesaggistico, se pensiamo all’importanza delle aziende agricole soprattutto nelle zone di montagna, dove esse rappresentano un presidio fondamentale per contrastare l’abbandono e di conseguenza i rischi di dissesto idrogeologico”.

A dare sostegno alla manifestazione sono intervenuti diversi esponenti politici e amministratori piacentini, tra cui il senatore Pietro Pisani, i consiglieri regionali Katia Tarasconi e Matteo Rancan, il sindaco di Piacenza e presidente della Provincia Patrizia Barbieri e il consigliere provinciale con delega all’agricoltura Giampaolo Maloberti.

