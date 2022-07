Prezzi della benzina in calo, al self il diesel scende sotto 2 euro

Condividi l'articolo

Prezzi in calo sulla rete carburanti, con il diesel che al self service torna sotto i 2 euro al litro.

In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 10 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 2,030 euro al litro (2,047 il valore dell’8 luglio), . Il prezzo medio praticato del diesel self è invece 1,988 euro al litro (2,006 il dato precedente).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,167 euro al litro (contro 2,186). La media del diesel servito è 2,126 euro al litro (2,148 il dato precedente).

I prezzi praticati del Gpl si collocano tra 0,830 a 0,845 euro al litro. Infine, il prezzo medio del metano auto risulta in salita collocandosi tra 2,000 e 2,241.



