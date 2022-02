Condividi l'articolo

Il prezzo del petrolio vola, con l’operazione militare della Russia in Ucraina: il Brent supera i 100 dollari al barile, per la prima volta dal 2014, mentre il Wti è a 95,54 dollari. Le borse asiatiche virano in negativo: l’indice Hang Seng di Hong Kong segna un tonfo del 2,51%, a 23.065,5 punti. Ampliano le perdite anche Shanghai (-0,88%) e Shenzhen (-1,35%).

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte