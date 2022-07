Pride: Sala, domani in corteo per la Milano dei diritti

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 01 LUG – “Pronto per il Pride. Per una

Milano dei diritti. E dei doveri”. Lo ha scritto sulle sue

pagine social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha

postato una sua foto in cui indossa una camicia bianca con un

taschino dai colori dell’arcobaleno, simbolo del Pride che si

terrà domani a Milano.

Anche il sindaco parteciperà al corteo che torna nelle

strade della città dopo due anni di stop dovuto alla pandemia.

“Ci vediamo domani” ha concluso Sala. (ANSA).



