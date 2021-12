Prima vaccinata Umbria un anno dopo, unica arma contro Covid

Condividi l'articolo

(ANSA) – PERUGIA, 26 DIC – “Di un anno fa ricordo l’emozione

e anche un po’ di timore per un vaccino completamente nuovo.

Totalmente svaniti quando sono arrivata a fare la terza dose. Un

anno dopo si rafforza sempre più la consapevolezza che il

vaccino è l’unica arma per battere il Covid”: a parlare è la

dottoressa Michela Cardamone, il primo medico a ricevere in

Umbria la dose contro il Covid. “Va fatto e basta. Per sé stessi

e per la comunità. Per senso civico e per tutti quelli che non

lo possono fare” afferma rispondendo all’ANSA.

Era il 27 dicembre 2020 quando in Italia partiva la più grande

campagna vaccinale delle storia. Alla vigilia di quel giorno la

dottoressa Cardamone, referente Covid dell’Usl Umbria 1, ricorda

le sensazioni di allora. “Un misto – sottolinea – di emozione ed

orgoglio. Ero e rimango convinta che sia fondamentale

vaccinarsi. Riduce infatti drasticamente il rischio di finire in

ospedale e ancora di più di morire. Sono i numeri che lo dicono

e sono chiari. Bisogna poi continuare a seguire tutte le

precauzioni necessarie per bloccare il virus, come usare le

mascherine e curare l’igiene delle mani”.

La dottoressa Cardamone sottolinea comunque come negli ultimi

due anni “sia stata stravolta” la vita degli operatori sanitari.

“Tutti hanno dato il massimo – dice – e continuano a darlo. Nei

punti vaccinali si lavora a pieno ritmo perché con il passare

dei mesi la platea dei vaccinati si è allargata, sono arrivate

le terze dosi e quelle pediatriche. Medici, infermieri, oss e

personale di Umbria salute hanno dato e continuano a dare il

massimo. Con un impiego di energie notevolissimo destinato a

proseguire ancora a lungo. Per battere il Covid – conclude –

serve vaccinarsi”. (ANSA).



