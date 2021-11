Prima vittoria in Premier con Tottenham per Conte

Condividi l'articolo









(ANSA) – LONDRA, 21 NOV – Buona la seconda in Premier League

per Antonio Conte, che ottiene il suo primo successo in

campionato come manager del Tottenham, dopo il pareggio al

debutto con l’Everton. Ma quella degli Spurs sul Leeds del ‘Loco’ Bielsa è stata una vittoria sofferta. E’ finita 2-1, con

il Tottenham che ha vinto in rimonta dopo il gol di Daniel

James, verso la fine del primo tempo, per i padroni di casa,

privi della ‘stella’ brasiliana Raphinha. Poi nella ripresa gli

Spurs hanno ribaltato il match grazie alle reti di Hojbjerg e

Reguilon. Ora il Tottenham è settimo in classifica, a quattro

lunghezze dalla zona Champions. (ANSA).



