Primo acquisto del PSG, dal Porto arriva Vitinha

(ANSA-AFP) – PARIGI, 30 GIU – Il Paris Saint-Germain ha

annunciato l’arrivo del primo acquisto di questo calciomercato:

si tratta del centrocampista portoghese Vitinha, che ha firmato

un contratto quinquennale con il club della capitale francese,

che ha già prolungato il contratto di Kylian Mbappé. Vitinha ha

22 anni e arriva dal Porto: il suo cartellino è costato 40

milioni. Vitinha è sbarcato a Parigi cinque giorni prima della

ripresa degli allenamenti, prevista per lunedì. Il PSG, però,

non ha ancora ufficializzato l’arrivo del futuro allenatore

Christophe Galtier, sospeso com’è nelle trattative per la

partenza dell’attuale tecnico Mauricio Pochettino. (ANSA-AFP).



