(ANSA) – ROMA, 09 SET – Primo allenamento in gruppo per Leo

Messi. La ‘Pulce’ argentina, dopo la lunga telenovela legata a

possibile addio al Barcellona, oggi ha lavorato con i compagni,

tranquillizzando definitivamente i tifosi di fede blaugrana. Una

sessione collettiva intensa e caratterizzata dal gran caldo,

come riportano i media spagnoli, soprattutto con diversi

contributi video. (ANSA).



