Primo compleanno da premier per Giorgia Meloni

Condividi l'articolo

Quarantasei anni e 100 giorni di governo. Giorgia Meloni festeggia il suo compleanno in famiglia e taglia il nastro del primo ideale giro di boa del suo esecutivo.

Agenzia ANSA Una vita di militanza a destra, nel 2012 fonda Fratelli d’Italia (ANSA)

Spegne le candeline e fa il brindisi a mezzanotte, a casa di amici, con i suoi cari, la figlia Ginevra, il compagno, la sorella Arianna con il marito Francesco Lollobrigida e pochi altri intimi. Tanti invece gli auguri giunti via social, tante le telefonate di amici, parenti ed esponenti politici. a partire da quelle di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Il leader della Lega si premura di raccontare, a Milano, di aver fatto gli auguri alla premier di buon mattino, come primo atto della sua giornata, caratterizzata dalla presentazione dei candidati della Lega per le elezioni lombarde.

Nel pomeriggio invece la chiamata da Arcore del Cavaliere. La domenica della premier è stata dunque inframmezzata dai messaggi di auguri, delle brevi pause tra una telefonta di lavoro e l’altra. “Grazie a tutti per i messaggi,” scrive su Telegram augurandosi di non deludere chi ha creduto in lei, un augurio che diventa una dichiarazione rivolta a tutto il Paese perchè torni ad essere “la grande nazione che merita di essere”. E dopo i sobri festeggiamenti, il lavoro con l’organizzazione della nuova settimana di impegni a Palazzo Chigi .

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte