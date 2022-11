Primo gol in A, con il giovane Romero la Lazio è seconda

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Con la rete del baby Romero la Lazio

vola e aggancia il Milan al secondo posto in classifica.

L’effetto derby continua per la squadra di Sarri che batte in

casa il Monza, grazie al gol giovanissimo argentino (compirà 18

anni tra pochi giorni) e si prende tre punti importantissimi per

chiudere prima della sosta per i mondiali al top. Una gara

sofferta quella col Monza a cui viene annullato dal Var un gol

di Petagna. Al 25′ della ripresa il gol che decide la sfida: va

a segno il 17enne Romero che mette le ali alla Lazio. Nel finale

torna in campo anche Immobile. (ANSA).



