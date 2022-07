Primo ko per il Milan, ZTE vince 3-2

(ANSA) – MILANO, 23 LUG – Prima sconfitta in questo

precampionato per il Milan. Lo Zalaegerszegi Te si impone 3-2

contro i rossoneri in Ungheria, che subiscono tre reti in appena

26′ del primo tempo. Qualche errore di troppo, in particolare di

Brescianin in occasione del 2-0 e del 3-0 e carichi che si fanno

sentire soprattutto per i giocatori scesi in campo dal 1′. Il

primo gol del Milan arriva dai piedi di Giroud su rigore, ma la

prima frazione di gioco non è all’altezza della formazione

rossonera. Poi, alla mezz’ora del secondo tempo, Pioli inserisce

i nazionali: spazio alla coppia Leao-Theo Hernandez, si rivedono

Bennacer in campo e Maignan tra i pali. La prestazione cresce,

tante le occasioni create soprattutto sulla fascia sinistra ed

ennesima buona prestazione di Adli. A quattro minuti dalla fine,

Krunic segna il 3-2 e rende meno amara la sconfitta. Mercoledì

il Milan si metterà ancora alla prova contro il Wolfsberg,

mentre i tifosi aspettano buone notizie dal mercato. Domani il

Bruges sfiderà il Genk, esordio ostico di campionato, e non ha

convocato De Ketelaere. Un segnale, forse, che la trattativa per

il centrocampista è ancora viva. (ANSA).



