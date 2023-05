Primo maggio: a Parigi un agente ferito da una molotov

Condividi l'articolo

Un agente di polizia è stato colpito da una moltov e ha riportato gravi ustioni alla mano durante gli scontri a Parigi nella manifestazione del Primo Maggio che è stata l’occasione anche per protestare, nuovamente, contro la riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron.

Lo ha riferito la polizia.

Nella capitale, così come in altre città della Francia, ci sono stati scontri e gli agenti hanno usato lacrimogeni e cannoni ad acqua. A Parigi le frange radicali dei manifestanti hanno lanciato pietre contro la polizia e rotto le vetrine di banche e agenzie immobiliari. La polizia ha detto che finora 46 persone sono state arrestate solo nella capitale.

Gli agenti hanno usato i gas lacrimogeni anche a Tolosa, nel sud della Francia, quando sono scoppiate le tensioni, mentre quattro auto sono state date alle fiamme nella città sud-orientale di Lione. Scontri, danni e lacrimogeni anche a Nantes.

“Anche se la stragrande maggioranza dei manifestanti fosse pacifica, a Parigi, Lione e Nantes in particolare la polizia affronta teppisti estremamente violenti che sono venuti con un obiettivo: attaccare i poliziotti e le proprietà altrui”, ha dichiarato su Twitter il ministro dell’Interno Gerald Darmanin.

Il sindacato Cgt ha affermato che 550.000 persone hanno partecipato alla manifestazione a Parigi e 2,3 milioni in tutta la Francia. Le stime del governo sono molto inferiori: 782 mila in tutto il Paese, di cui 112 mila nella capitale.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte