Primo ok dell’Aula alla manovra: via libera con 221 sì

La Camera ha dato l’ok alla alla fiducia sulla manovra, con 221 voti favorevoli e 152 contrari. Il voto sul provvedimento è previsto per domani mattina. L’Assemblea dovrà ora votare le tabelle e gli ordini del giorno, quindi si riunirà il Consiglio dei ministri per approvare la nota di variazione di bilancio. Successivamente riprenderà la seduta con le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla legge di Bilancio, atteso per le primissime ore della mattina.

