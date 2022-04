Prince a 11 anni sostenne gli insegnanti in sciopero

Condividi l'articolo

Prima di diventare una star Prince manifestò la sua solidarietà e il suo sostegno a favore degli insegnanti. Lo mostra un filmato del 1970, mandato in onda all’epoca da un’emittente televisiva di Minneapolis durante la copertura di uno sciopero dei docenti: il video è stato ritrovato 52 anni dopo da un producer dell’emittente WCCO durante la ricerca di immagini di repertorio per un servizio su uno sciopero simile avvenuto lo scorso mese nella città del Minnesota. Il sorrisetto inequivocabile del genio di Minneapolis non ha lasciato dubbi. Quel ragazzino che appare nel filmato di 13 minuti non poteva che essere il piccolo Prince Rogers Nelson, all’epoca 11enne. “Sono cresciuto a Minneapolis – ha detto il capo producer Matt Liddy – quindi mi interessava andare alla ricerca di vecchi edifici di questo posto. Riconoscevo la mia vecchia scuola? Riconoscevo qualche monumento?”. Quella curiosità è diventata una scoperta eccezionale quando Liddy ha visto un reporter intervistare alcuni alunni mentre gli insegnanti facevano un picchetto davanti alla scuola. In particolare la sua attenzione è stata catturata da un ragazzino che rispondeva ad una domanda. A quel punto è rimasto senza parole. Liddy ha raccontato di essere corso in redazione chiedendo a tutti chi pensavano fosse il ragazzo e la risposta è stata unica, Prince. Trattandosi di un filmato vecchio, l’emittente ha dovuto far ricorso ad uno specialista per estrapolare l’audio. “Penso che dovrebbero anche avere un’istruzione migliore – dice la voce – e penso che dovrebbero avere più soldi perché lavorano, lavorano extra per noi e per tutte quelle cose”. Anche se le immagini mostrano una somiglianza sorprendente con Prince, il reporter non chiese al ragazzino il suo nome. L’emittente ha quindi analizzato di nuovo le immagini e ha visto il nome di un altro ragazzino che ha parlato prima del piccolo Prince, era Ronnie Kitchen, che tuttavia non è stato possibile rintracciare. E’ stata chiamata in causa allora un’esperta, la storica Kristen Zschomler, che ha riconosciuto l’artista in età pre adolescenziale aggiungendo anche che a scuola veniva soprannominato ‘Skipper’. Nonostante ciò per chiudere il cerchio ancora la testimonianza di qualcuno che effettivamente conosceva Prince all’epoca. Le ricerche hanno portato a Terrance Jackson, compagno di scuola del cantante. “E’ Prince, ossia Skipper del Northside” – ha esclamato guardando il filmato. Con le lacrime agli occhi ha poi ricordato alcuni episodi d’infanzia. Ha detto che Prince già suonava la chitarra e le tastiere a 11 anni ed in modo fenomenale. “La musica era il nostro sport – ha spiegato – . Era atletico, io ero atletico ma volevamo competere nella musica”. Gli esperti non sono a conoscenza di altri filmati di Prince a quell’età, anche se non escludono che possano essercene altri. L’artista è morto il 21 aprile del 2016 a causa di un’overdose di oppiacei.

