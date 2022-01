Principe Carlo ricorda Shoah con 7 ritratti di sopravvissuti

Condividi l'articolo

Il principe Carlo, in qualità di patron del National Holocaust Memorial Day Trust, ha commissionato a sette artisti di spicco, fra cui l’italiano Massimiliano Pironti, i ritratti di altrettanti sopravvissuti alla Shoah. Si tratta di una delle iniziative previste nel Regno Unito in occasione del Giorno della Memoria. I sopravvissuti erano bambini o ragazzi all’epoca dell’Olocausto, sono in maggioranza ultranovantenni e hanno trascorso gran parte della loro vita adulta in Gran Bretagna.

“Dato che il numero dei sopravvissuti all’Olocausto purtroppo ma inevitabilmente diminuisce, la mia speranza costante è che questa collezione speciale sia una luce capace di guidare”, ha affermato l’erede al trono.

I dipinti verranno esposti alla Queen’s Gallery di Buckingham Palace, dal 27 gennaio al 13 febbraio, e al Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo, dal 17 marzo al 6 giugno. Sono stati realizzati, oltre a Pironti (unico non inglese), da Jenny Saville, Clara Drummond, Peter Kuhfeld, Stuart Pearson Wright, Ishbel Myerscough e Paul Benney. Al pittore italiano è stato assegnato il ritratto di Arek Hersh, nato a Sieradz in Polonia nel 1928 e sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti.

L’iniziativa prevede anche il documentario ‘Survivors: Portraits of the Holocaust’, che andrà in onda sulla Bbc il 27 gennaio, Giorno della Memoria.



