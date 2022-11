Privacy, risarcimento record di Google a 40 Stati Usa

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – WASHINGTON – Google ha accettato di

pagare

la cifra record di 392 milioni di dollari a 40 Stati americani

dopo essere stato accusato di aver ingannato gli utenti che

pensavano di aver disattivato il rilevamento della posizione

nelle impostazioni del proprio account, mentre il motore di

ricerca continuava a raccogliere questo tipo di informazioni. Lo

riporta il New York Times. Secondo i procuratori generali degli

Stati, si tratta del più grande accordo sulla privacy in

Internet degli Stati Uniti. In base all’accordo, aggiunge

il Nyt, Google dovrà rendere più chiare le procedure sul

tracciamento della posizione a partire dal 2023.

“Coerentemente con le modifiche migliorative che abbiamo

apportato negli ultimi anni, abbiamo raggiunto un accordo su

queste indagini che si basavano su norme di prodotto superate

che abbiamo già cambiato diversi anni fa”: così un portavoce di

Google commenta l’accordo privacy con 40 stati americani.

(ANSA).



