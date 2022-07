Procura Bologna chiede archiviazione per guasti People Mover

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 15 LUG – La Procura di Bologna ha chiesto

al Gip del Tribunale di archiviare il procedimento sui guasti

che hanno caratterizzato il primo anno di servizio del People

Mover, la navetta che collega la stazione ferroviaria della

città all’aeroporto Guglielmo Marconi.

Secondo il procuratore capo Giuseppe Amato, le verifiche

tecniche che sono state svolte “non hanno fatto emergere

situazioni di rilevanza penale né rispetto all’originaria

ipotesi di frode nelle pubbliche forniture, né rispetto alla

sicurezza”. Secondo la Procura, quindi, una volta esclusa la

sussistenza di elementi penalmente rilevanti restano in campo “solo questioni meritevoli di attenzione sul piano della resa

del servizio, non ancora compiutamente risolte da parte dei

soggetti preposti e che, incidendo in tema di efficienza e

adeguatezza delle soluzioni operative adottate e di

disponibilità del servizio di trasporto, sono state segnalate

alla Corte dei Conti”. (ANSA).



