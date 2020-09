Progetto SOSforLife: in diretta streaming il 23 settembre l’evento di chiusura

L’evento del 23 settembre, che vedrà la partecipazione in qualità di conduttore di Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e giornalista scientifico, è stato costruito seguendo gli orientamenti forniti dalla Commissione Europea per raggiungere l’obiettivo del consumo netto di suolo zero: LIMITARE, MITIGARE e COMPENSARE.

Su questi obiettivi improrogabili, a cui si aggiunge anche EDUCARE, è organizzata la presentazione delle attività realizzate da SOS4Life e il contributo offerto dai suoi strumenti i lavoro indirizzati a tecnici e amministratori, affinché possano praticare scelte di pianificazione davvero virtuose.

L’evento ha ottenuto l’accreditamento di:

Ordine degli Architetti – 2 CFP

– 2 CFP Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali – 0,312 CFP

È tuttavia in corso la verifica anche presso altri Ordini.

—

