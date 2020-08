Programma straordinario di investimenti da 40 milioni per i territori più colpiti dalla pandemia e per quelli montani

Dal 10 agosto 2020 sono aperti i termini per partecipare alla manifestazione di interesse prevista nell’ambito della Legge regionale 5/2018 (“Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali”), in attuazione dell’atto di indirizzo che programma 40 milioni di euro di fondi regionali a sostegno degli investimenti degli Enti locali dei territori interessati.

In occasione delle Conferenze territoriali del 17 e del 20 luglio scorsi, tenute dal presidente Bonaccini a Rimini e a Piacenza, sono stati concertati i criteri di accesso degli interventi, per un rapido decollo degli investimenti.

La situazione di crisi economica e sociale che si è creata nella nostra realtà regionale, come effetto della pandemia da Covid19, richiede di essere affrontata attraverso una programmazione strategica che, sostenuta da una forte regia regionale, sia in grado di promuovere e valorizzare gli asset territoriali. Per questo viene messo in campo un articolato piano di investimenti che consenta di indirizzare le priorità di intervento a favore delle realtà più colpite dall’emergenza sanitaria ed economica, che derivano dalla pandemia Covid 19.

Questa la ripartizione dei fondi: 12, 5 milioni di euro per la provincia di Piacenza, 12,5 per la provincia di Rimini e 1 milione per il Comune di Medicina (Bo). Le Conferenze territoriali hanno condiviso e concertato i criteri di riparto e le priorità di investimento, riservate ai Comuni, Unioni di Comuni e amministrazioni provinciali dei territori interessati.

Le manifestazioni di interesse, se coerenti con i criteri delle Conferenze territoriali, saranno avviate, con decisione della Giunta regionale, alla fase negoziale e dotate di risorse per velocizzare il più possibile l’attuazione degli interventi, dando la priorità agli investimenti e ai progetti immediatamente cantierabili.

Il bando per la manifestazione di interesse si chiuderà il prossimo 30 settembre alle ore 17.00. Per informazioni: https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte