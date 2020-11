Proietti: funerali il 5 novembre a Roma, lutto cittadino

(ANSA) – ROMA, 02 NOV – Giovedì 5 novembre saranno celebrati

a Roma i funerali di Gigi Proietti. La Sindaca Virginia Raggi

proclamerà il lutto cittadino per quel giorno. I funerali

religiosi di Proietti si dovrebbero tenere alla Chiesa degli

Artisti a Piazza del Popolo. Probabilmente le esequie saranno

tenute in forma privata anche per evitare qualsiasi

assembramento in ossequio alla normativa anti covid.

La sindaca Raggi, secondo quanto si apprende, è in contatto

con la famiglia di Gigi Proietti per condividere insieme

l’omaggio di Roma: tra le ipotesi un corteo funebre in auto che

partirà dal Campidoglio e toccherà diversi luoghi simbolo della

vita di Proietti, come via Giulia – dove è nato l’attore -, il

Globe Theatre – il teatro shakesperiano di cui era il direttore

artistico. E proprio lì potrebbe esserci il ricordo di alcuni

suoi amici – per poi arrivare nella chiesa dove si svolgeranno

le esequie. Il tutto è stato pensato per evitare assembramenti e

avverrà nel rispetto della normativa anticovid. (ANSA).



