La violenza da armi stronca una giovane vita a New York. Una ragazzina di 11 anni è stata uccisa da un proiettile vagante in pieno giorno nel Bronx. E’ stata colpita all’addome. Secondo le prime ricostruzioni, il proiettile è partito da una persona su uno scooter ed era probabilmente diretto verso un uomo in corsa, mostrato da un filmato reso pubblico dalla polizia di New York.

