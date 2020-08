Pronti a tutto, serie basata sul romanzo di Annie Proulx

ROMA – Un misterioso massacro nelle terre selvagge della Nuova Francia del 1690 che rischia di mettere a ferro e fuoco l’intera colonia. I sospetti si concentrano su una banda locale in combutta con gli inglesi intenzionati a strappare la colonia al dominio francese. Pronti a tutto, la nuova serie scripted di National Geographic, sarà in onda dal 1 settembre, il martedì alle 20:55.

La serie in 8 episodi, creata da Elwood Reid (Cold Case – Delitti irrisolti e Hawaii Five-0) e basata sul romanzo del Premio Pulitzer Annie Proulx Barkskins (in italiano Pelle di corteccia), accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso le selvagge terre di frontiera del XVII secolo. Nel cast Marcia Gay Harden (vincitrice di un Oscar con Pollock e candidata all’Oscar per Mystic River) nel ruolo di Mathilde Geffard e David Thewlis (candidato ai Golden Globe per Fargo) in quello di Claude Trepagny.

Pronti a tutto si svolge a Wobik, un piccolo insediamento in quello che è ora il Quebec canadese. Quando la Chiesa Cattolica manda i preti gesuiti in missione per convertire le popolazioni indigene, la Francia invia un gruppo di suoi uomini per popolare quei territori, insieme a le “Filles Du Roi” (Figlie del Re), giovani donne con il compito di trovare marito, metter su famiglia e sostenere i coloni. Un gruppo disparato di emarginati e delinquenti alle prese con brutali difficoltà e guerre di interessi in un crocevia di civiltà: la Nuova Francia del 1690.

La serie racconta una storia di esplorazione, avventura e ambizione tra i pericoli delle nuove terre di frontiera. Quando le tensioni crescono si forgiano nuove improbabili alleanze e si rafforzano vecchi antagonismi in una vera e propria lotta per la sopravvivenza in cui solo il più forte potrà avere la meglio.

Oltre a David Thewlis e Marcia Gay Harden, nel cast anche Aneurin Barnard (Dunkirk); James Bloor (Dunkirk), Christian Cooke (Point Blank: conto alla rovescia), David Wilmot (L’alienista); Thomas M. Wright (The Bridge); Tallulah Haddon (Black Mirror: Bandersnatch); Kaniehtiio (Tiio) Horn (The Man in the High Castle), Lily Sullivan (Picnic at Hanging Rock) e Zahn McClarnon (Fargo).

“Una storia di lotta primordiale per la sopravvivenza” afferma Reid, creatore e produttore esecutivo. “E’ la storia di coloni venuti a cercare fortuna nel vasto e spietato Nuovo Mondo – senza terra, delinquenti, affaristi senza scrupoli e giovani donne senza un soldo in cerca di marito – i cui sogni sono destinati a scontrarsi con la brutale realtà”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte